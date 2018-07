Honderden Chinese ambtenaren vast vanwege milieuovertredingen

China heeft honderden ambtenaren vastgezet omdat ze niet adequaat hebben gehandeld na milieuovertredingen. In totaal worden 4300 regionale ambtenaren ervan beschuldigd dat ze overtredingen van bedrijven niet afdoende hebben bestraft. Bijna 500 ambtenaren zijn veroordeeld tot een celstraf, anderen krijgen een boete.

In mei deden landelijke inspecteurs opnieuw onderzoek naar duizenden oude milieuovertredingen. Veel van de problemen bleken niet opgelost te zijn. Volgens de inspecteurs hadden veel overtreders "oppervlakkige" of zelfs "frauduleuze" maatregelen genomen. Daar worden de regionale ambtenaren verantwoordelijk voor gehouden.

Smog

Het is de nieuwste stap in de "oorlog tegen vervuiling" van president Xi Jinping. Afgelopen mei zei de president dat hij de volle macht van de Communistische Partij wilde inzetten om langdurige milieuproblemen aan te pakken.

Een groot probleem in China is de luchtvervuiling. Vooral grote steden hebben regelmatig last van smog.