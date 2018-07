Een Nederlandse man is in Groot-Brittanië veroordeeld tot tien jaar cel vanwege drugssmokkel. De 60-jarige vrachtwagenchauffeur werd op 22 januari betrapt toen hij cocaïne het land in probeerde te smokkelen.

In de haven van Harwich controleerde de douane zijn truck. De chauffeur zei dat hij computeronderdelen vervoerde, maar verstopt onder een deken lag in zijn slaapvertrek een tas met pakjes cocaïne.

Volgens de Britse justitie ging het om 15 kilo.