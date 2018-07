Ivoor dat in Nederland te koop is, blijkt vaak illegaal

Ivoor dat in Nederland wordt aangeboden is vaak illegaal. Dat blijkt uit een kleine steekproef van het internationale burgernetwerk Avaaz. Zij lieten de ouderdom van ivoor controleren door de universiteit van Oxford.

Handel in 'oud' ivoor van voor 1947, is niet verboden. Ivoor van tussen 1947 en 1990 mag alleen met een certificaat verkocht worden. Die regels worden omzeild of genegeerd, blijkt uit het onderzoek.

Avaaz liet in Nederland achttien ivoren voorwerpen kopen (vier bij antiekwinkels en veertien op Marktplaats). Aan de hand van koolstofdatering heeft de universiteit van Oxford gekeken hoe oud het ivoor was. Volgens de universiteit waren dertien voorwerpen van na 1947. Bij de voorwerpen zat geen certificaat.

Controle

Volgens Marktplaats is het lastig na te gaan of ivoor van voor 1947 is of niet. Het platform heeft regels voor het plaatsen van advertenties waarin ivoor wordt aangeboden. Zo moet erbij staan of het ivoor van voor 1947 is of dat er een certificaat aanwezig is.

Als die informatie er niet bijstaat dan wordt een advertentie verwijderd. Als het er wel staat en een verkoper (al dan niet onbewust) liegt, kan Marktplaats er naar eigen zeggen niets aan doen.

CITES

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet toezien op de handhaving van CITES, waar ook de handel in ivoor onder valt. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten.

In een reactie zegt de NVWA dat steeds meer online wordt gecontroleerd. Maar de autoriteit benadrukt dat niet alles kan worden gecontroleerd. Voor de naleving van alle zaken die onder CITES vallen zijn maar een paar inspecteurs.

Jaarlijks gaan inspecteur op zo'n tien meldingen af. Vaak na tips van de politie of eigen medewerkers die sites in de gaten houden. In de meeste gevallen worden die ivoren voorwerpen in beslag genomen.