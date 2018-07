Valse bommelding in vliegtuig op Eindhoven Airport

In een vliegtuig op Eindhoven Airport dat vanavond werd ontruimd vanwege een bommelding, is niets verdachts aangetroffen. Het toestel van Ryanair stond op het punt naar Edinburgh in Schotland te vertrekken toen er een brief werd gevonden waarin werd gedreigd met een bom.

Hoeveel mensen aan boord van het vliegtuig waren, is niet bekend. De marechaussee heeft het toestel met een speurhond onderzocht om te kijken of er een explosief aan boord was.

Vluchten geannuleerd

Passagiers van vluchten die in de tussentijd landden, liepen flinke vertraging op, omdat toestellen niet direct naar de aankomsthal mochten. Enkele vluchten zijn omgeleid naar Schiphol.

Een vlucht naar Londen en een naar Oujda in Marokko, die vanavond zouden vertrekken, zijn geannuleerd, zegt de luchthaven.