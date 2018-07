Dode vrouw gevonden in villa Hilversum

In een villa in Hilversum is vanmorgen het lichaam van een vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Agenten kwamen naar de woning na de melding van een verdachte situatie.

Over de identiteit of leeftijd van de gevonden vrouw wil de politie nog niets zeggen. Rechercheurs in witte pakken doen onderzoek in en om de woning. Ook is er gezocht met honden.

Via Burgernet heeft de politie mensen opgeroepen uit te kijken naar een man in de omgeving.