Minder starters doen hypotheekaanvraag omdat huizen steeds duurder worden

Het aantal hypotheekaanvragen door starters is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald met meer dan 9 procent. Dit terwijl het totale aantal aanvragen dit jaar juist is gestegen, blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Vorig jaar werd zo'n 40 procent van de hypotheekaanvragen nog gedaan door een starter. Dit jaar is dat nog maar een derde van alle hypotheekaanvragen.

Het wordt voor starters steeds lastiger om de woningmarkt te betreden. Volgens HDN wordt de daling van het aantal aanvragen mogelijk veroorzaakt door de sterke stijging van de woningprijzen en het eigen geld dat moet worden meegebracht bij de aankoop van een woning.