Advies betrokkenen: heroverweeg opening Lelystad Airport

Het openstellen van Lelystad Airport - volgens planning in 2020 - moet worden heroverwogen. Er moet eerst meer onderzoek worden gedaan naar de geluidsniveaus. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht van eind mei begeleidde en evalueerde. De geluidsoverlast zou mogelijk groter zijn dan was voorspeld.

Het vliegtuig maakte een rondje door het luchtruim dat gebruikt zal worden als Lelystad Airport vakantievluchten overneemt van Schiphol. De regiegroep, ingesteld door de minister, wordt voorgezeten door een oud-topman van het voormalig ministerie van Milieubeheer. Verder bestaat de groep uit omwonenden, andere deskundigen en vertegenwoordigers van actiegroepen vanuit verschillende provincies. Zij hebben de vlucht geƫvalueerd.

Nader onderzoek

Na de belevingsvlucht in mei klaagden veel mensen al over het lawaai. Uit de evaluatie van de regiegroep blijkt nu ook dat er toen meer geluid gemeten is dan de niveaus die in de Milieueffectrapportage (MER) waren voorspeld. Volgens onafhankelijk voorzitter Hans van der Vlist van de regiegroep betekent een afwijking niet direct dat de MER niet klopt, maar de afwijking is "wel heel groot". Daarom zou er volgens Van der Vlist nader onderzoek moeten komen.

Alternatieve routes

De regiegroep pleit ervoor om het luchtruim eerst opnieuw in te delen en pas wanneer alle effecten in kaart zijn gebracht het vliegveld te openen. Daarnaast moet gekeken worden naar alternatieve routes en moeten de routes over "stille" gebieden worden heroverwogen. De groep toont zich wel tevreden over de communicatie over de belevingsvlucht.

Volgens RTV Oost en Omroep Gelderland ontvangt minister Van Nieuwenhuizen het evaluatierapport vandaag. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer.

Voor Lelystad Airport is de eerste MER vier jaar geleden al gemaakt. Vorig najaar ontdekte de bewonersgroep HoogOverijssel dat er fouten in zaten over de geluidsbelasting. Dat was voor de minister reden om opdracht te geven het rapport te actualiseren. De regiegroep zet nu dus vraagtekens bij de aangepaste MER.