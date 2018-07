Inspectie: kankerverwekkende stoffen gemengd in benzine voor West-Afrika

De productie van dit soort benzine en diesel is in de EU wel toegestaan, maar auto's mogen er in Europese landen niet op rijden. Daarvoor bevatten de uitlaatgassen te veel fijnstof en kankerverwekkende stoffen.

De ILT vond brandstoffen met 300 keer meer zwavel dan in de EU is toegestaan. In bijna alle mengsels zat het in Europa verboden mangaan. De West-Afrikaanse diesels bevatten ook grote concentraties PAK's, die in hoge mate kankerverwekkend zijn. Benzine in Europa mag maximaal 1 procent benzeen bevatten; in benzine voor Afrika is tot wel 40 procent benzeen aangetroffen. Zo wordt het octaangehalte verhoogd. Dat is beter voor de motor, maar ook benzeen kan kanker veroorzaken.

Inspecteur Peen concludeert uit twee jaar ILT-onderzoek dat het niet om incidenten gaat: "Dit is een algemene praktijk in de brandstofmarkt."

Geen betrouwbaar beeld

De handelaren zijn volgens de inspectie wel aan te pakken voor overtreding van regels voor chemische stoffen. Zo melden zij niet aan de gebruikers wat er in de mengsels zit en wat de risico's zijn. Daardoor krijgen die geen betrouwbaar beeld van de gevaren. De ILT wil dat raffinaderijen en chemische bedrijven alleen stoffen verkopen waarvan zij hebben aangetoond dat die geen onnodige risico's opleveren voor gezondheid en milieu.

De Inspectie heeft op dit moment zes strafrechtelijke onderzoeken lopen tegen betrokken bedrijven. Het gaat onder andere om het toepassen van risicovolle stoffen, het illegaal uitvoeren van een chemisch proces aan boord van een zeeschip dat benzine vervoert naar West-Afrika, te hoog chloor- en pcb-gehalte en het verwerken van stoffen die de ILT aanmerkt als afval.