'Schier' wil drone-gezoem beperken: 'Het is een eiland van rust en stilte'

Gerbrands snapt best dat toeristen het leuk vinden om mooie luchtbeelden te maken van het eiland. "Maar we moeten ook aan de medemens denken. Als mensen over het strand gaan vliegen met zo'n drone, dat vinden mensen ook niet leuk die op het strand vertoeven."

Toch biedt een drone in sommige gevallen ook uitkomst, zei Gerbrands. Bij natuurbeheer bijvoorbeeld. "Dan is de drone juist minder verstorend dan door het veld lopen of met een klein vliegtuigje over het gebied vliegen. Dat mag wel, maar dat is in beperkte mate."

Een particulier droneverbod instellen kan Schiermonnikoog niet, want dat is een taak voor de rijksoverheid. Gerbrands hoopt dan ook vooral op de goede wil van de toeristen. "We kunnen toch gewoon plezierig met elkaar omgaan?"