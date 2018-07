Groot-Brittannië heeft nieuwe brexit-minister

De Britse premier May heeft een nieuwe brexit-minister benoemd. Het is Dominic Raab. Hij volgt David Davis op, die vannacht is afgetreden uit onvrede met het brexit-beleid van May.

Raab heeft al de eed afgelegd bij de koningin.

De 44-jarige Raab, die behoort tot de linkervleugel van de Conservatieve Partij, was in het verleden al een half jaar minister van Huisvesting. De afgelopen jaren zat hij in het parlement en hij was in 2016 actief in de campagne om Groot-Brittannië uit de EU te halen. Voor zijn politieke carrière was hij advocaat.

In een interview benadrukte Raab vorige maand nog dat het erg belangrijk voor Groot-Brittannië is om eenheid uit te stralen. "Als we laten zien dat we groter zijn dan de som der delen, halen we een mooi resultaat uit de brexit", zei hij.

Davis

David Davis, die voorstander is van een harde brexit, kon zich niet langer vinden in de strategie van premier May. Afgelopen vrijdag werd na een lange vergadering duidelijk dat het verdeelde kabinet toch eensgezind was over de aanpak van de brexit, maar Davis besloot dit weekend op te stappen.

In een verklaring schrijft Davis dat een minister enthousiast het beleid moet uitdragen en dat hij die rol niet meer overtuigend kan vervullen.