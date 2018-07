Natuurramp Japan van ongekende grootte, en problemen nog niet voorbij

De mensen die aan voet van de berg woonden, werden overvallen door aardverschuivingen. "Maar dat woord doet totaal geen recht aan wat er plaatsvond: de grond raakte zó verzadigd dat hele berghellingen met rotsblokken en bomen als modderlawines naar beneden raasden", beschrijft Duits. "Van huizen is niets meer over en wegen zijn vernietigd. Asfalt ziet eruit als ijsschotsen en er liggen rotsblokken op de weg van 2 meter hoog."

In de zwaargetroffen stad Kurashiki, was er een ander probleem. Daar stroomt de Oda-rivier over in de veel grotere Takahashi. Maar de Takahashi stond door de regenval zo hoog dat het water van de Oda niet konden worden opgenomen. "Door de enorme druk brak de dam van de Oda op drie plaatsen. Binnen enkele uren stonden stonden 5000 woningen, soms tot aan het dak, onder water."

De meeste schade is ontstaan langs rivieren en en aan de voet van bergen. De meer dan 3 miljoen mensen die zijn geëvacueerd, zijn opgevangen in scholen en buurthuizen in onder meer Kurashiki en Hiroshima.

Problemen nog niet voorbij

Hoewel het niet meer regent, zijn de problemen allesbehalve voorbij, zegt Duits. "De hoogste alarmfase, die gold in 11 van de 47 prefecturen, is gisteren opgeheven. Vandaag zijn er nog maar twee gebieden waar waarschuwingen gelden. De zon schijnt, maar dat schept weer nieuwe problemen: het is in het rampgebied tussen de 30 en 35 graden met een enorm hoge luchtvochtigheid."

De angst bestaat dan ook dat de hitte voor nog meer slachtoffers gaat zorgen. "Het is heel zwaar voor hulpverleners en getroffen bewoners. Vooral omdat op veel plekken nog geen water en elektriciteit is."