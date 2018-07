Roemeense president gaat door de knieën en ontslaat corruptiebestrijder

De Roemeense president Iohannis heeft een decreet uitgevaardigd waardoor hoofdaanklager Laura Codruta Kovesi kan worden ontslagen. Hij volgt daarmee een uitspraak van het Roemeense constitutionele hof. Kovesi staat bekend om haar strijd tegen corruptie in Roemenië.

Ze stond sinds 2013 aan het hoofd van de dienst corruptiebestrijding. In die functie liet ze onder anderen politici, bestuurders en instellingen vervolgen. Dat was tegen het zere been van de Roemeense regering.

Het kabinet besloot in februari al dat Kovesi ontslagen moest worden. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar macht en het imago van Roemenië in het buitenland hebben geschaad. De president weigerde het ontslag en besloot het voor te leggen aan het hoogste rechtsorgaan in Roemenië

Niet de bevoegdheid

Het constitutionele hof bepaalde eind mei dat de president niet de bevoegdheid heeft om het kabinetsbesluit naast zich neer te leggen. Aan die uitspraak geeft Iohannis nu gehoor. "Uitspraken van het constitutionele hof moeten worden nageleefd in een land dat de wet respecteert", zegt hij in een verklaring. Hij benadrukt wel dat het werk van de dienst corruptiebestrijding gewoon doorgaat.

Kovesi komt later vandaag nog met een reactie op de beslissing van de president.