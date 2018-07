Reorganisatie dreigt bij FNV, honderden banen op de tocht

Er moet bezuinigd en gereorganiseerd worden bij de FNV. De vakbond kampt met structurele financiële tekorten door hoge kosten en een teruglopend aantal vakbondsleden en dus dalende contributie-inkomsten. Honderden banen staan hierdoor op de tocht.

Exacte aantallen kan de FNV pas in het najaar geven, maar een woordvoerder noemt het aantal arbeidsplaatsen dat gaat verdwijnen "substantiëel". Gedwongen ontslagen komen er niet, wel begeleiding naar werk buiten de FNV. Bij de FNV werken nu 1700 mensen.

Ledenbestand vergrijst

In een intern rapport constateert de vakbond dat het in de afgelopen zeven jaar 100.000 leden is kwijtgeraakt. Er komen wel nieuwe leden bij, maar de uitstroom is groter. Bovendien vergrijst het ledenbestand in rap tempo. Inmiddels is 40 procent van de leden ouder dan 60 jaar en binnen tien jaar stijgt dat naar 60 procent. Overlijden en pensionering zijn de belangrijkste redenen voor het teruglopend ledenaantal, zegt een woordvoerder.

De financiële zorgen spelen eigenlijk al jaren. In 2015 was het tekort bijna 3 miljoen euro, vorig jaar speelde de vakbond nipt quitte, maar als er niks gebeurt loopt het tekort op naar 24 miljoen euro in 2021. Er moet efficiënter en effectiever gewerkt worden, luidt de constatering, dus met minder mensen.

Er zijn wel al forse kostenbesparingen geweest, met onder meer minder kantoorruimte. Bij de grote fusie van de FNV in 2015 is aan de eigen werknemers nog een werkgarantie gegeven tot 2018, wat op zich een dure maatregel is.

Naast de contributies van de leden krijgt de FNV bij elke cao die wordt afgesloten ook een werkgeversbijdrage voor elke werknemer om de kosten mee te dekken. Het afgelopen jaar is de FNV die werkgeversbijdragen een paar keer misgelopen doordat het bedrijf geen handtekening wilde zetten onder een cao of een bedrijf een arbeidsvoorwaardenovereenkomst met de ondernemingsraad sloot, zoals bij Jumbo en Gall&Gall.