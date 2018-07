Man aangehouden die seks met minderjarig meisje aanbood

De politie heeft een man aangehouden die voorbijgangers zou hebben aangeboden seks te hebben met een minderjarig meisje. De man stond dit weekend op een parkeerplaats langs de N375 in Ruinerwold, waar hij mensen aansprak.

Een van de voorbijgangers die door de man werd aangesproken had het kentekennummer van zijn auto onthouden en de politie gebeld. De man werd later in Steenwijk aangehouden. Het meisje was bij hem.

De politie vraagt mensen die door de man zijn benaderd, zich te melden. Het meisje krijgt hulp, meldt RTV Drenthe.