Operatie Thaise grot nog niet verder, duikflessen worden vervangen

Dezelfde duikers die gisteren vier jongens uit de grot in Thailand haalden, worden vandaag weer ingezet bij het volgende deel van de reddingsoperatie. Dat gebeurt volgens de minister van Binnenlandse Zaken omdat zij inmiddels weten wat de omstandigheden in de grot zijn en hoe ze de jongens het beste naar buiten kunnen begeleiden.

Wanneer de duikers weer de grot ingaan en de reddingsoperatie hervatten is nog niet bekend. Gisteren werd de operatie gestaakt om de duikers rust te geven en de duikflessen langs de route te vervangen. Dat laatste proces is nog bezig.

Volgens de minister moeten er nog meer flessen langs de vier kilometer lange route naar buiten worden geplaatst en kan dat nog een paar uur duren. Nog acht jonge voetballers en hun coach zitten vast in de grot. Ze worden straks ieder begeleid door twee duikers.

Vannacht hard geregend

De vier al geredde jongens zijn nog niet herenigd met hun familie. Die wacht totdat zij de tieners in het ziekenhuis in Chiang Rai kunnen bezoeken. De jongens maken het naar omstandigheden goed en ondergaan aanvullende medische controles.

Vannacht heeft het hard geregend in het gebied. Het is niet bekend wat dat betekent voor de omstandigheden in de grot. Het voetbalteam zit al meer dan twee weken vast. Ze werden verrast toen de grot door zware regenval deels onder water liep.