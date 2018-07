Man komt om bij ongeluk met quad op A2

Op de A2 bij Den Bosch is bij de Maasbrug een quad met twee mannen over de kop geslagen. Daardoor is een man om het leven gekomen en raakte de andere man zwaargewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk: er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Utrecht afgesloten, zo meldt Rijkswaterstaat. Verkeer richting Tiel of Utrecht kan Waalwijk volgen via de A59, A27 en A15. Op de A2 staan lange files.

Om wat voor quad het gaat is niet duidelijk. De motorvoertuigen met drie of vier wielen mogen in sommige gevallen op de snelweg rijden, maar alleen als ze daarvoor zijn goedgekeurd.