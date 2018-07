Na een mooie dag liggen Nederlandse stranden vol met afval

Even zonnen, een balletje trappen of een verkoelende duik nemen. Met de hoge temperaturen de afgelopen tijd trekt Nederland massaal naar de kust. En dat betekent niet alleen dat de stranden vol liggen met bakkende badgasten, maar ook met plastic, blikjes, peuken en ander afval.

Want ondanks de aandacht voor plasticsoep in zee weten nog lang niet alle strandbezoekers de afvalbak te vinden, vertelt Marijke Boonstra van Stichting De Noordzee. "Helaas zien we nog veel afval dat achterblijft na een mooie stranddag. Dan heb je het over blikjes, flesjes, plastic rietjes, al dat soort dingen."