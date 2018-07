Zeker zes agenten Tunesië gedood tijdens patrouille

In Tunesië zijn bij een aanval op een politie-eenheid zeker zes doden gevallen. Volgens de Tunesische minister van Binnenlandse Zaken zijn ze omgekomen door een explosie. Drie agenten zijn gewond geraakt. Het is de zwaarste aanslag in het land sinds 2015. Over de achtergrond is niets bekend. Zo is er nog niets gemeld over de daders of eventuele arrestaties.

Het gebeurde in het westen van Tunesië, dicht bij de grens met Algerije. De agenten van de plaats Ghardimaou in de provincie Jendouba, waren bezig met een reguliere ronde. Volgens staatspersbureau TAP werd een politiewagen bekogeld met een granaat. Daarna zou een vuurgevecht zijn ontstaan. Het persbureau meldt negen doden, maar dat hebben de veiligheidsdiensten niet bevestigd.

In 2015 was Tunesië doelwit van drie grote aanslagen, waarbij veel toeristen om het leven kwamen. In maart was er een aanslag in het Bardo-museum in Tunis. Een paar maanden later was er een schietpartij op het strand van badplaats Sousse. In november 2015 werd een bus van de Tunesische presidentiële garde aangevallen. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen werd opgeëist door Islamitische Staat.