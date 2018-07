Joodse man mishandeld in Berlijn

In Berlijn is een Joodse man in elkaar geslagen. Volgens de politie gaat het om een antisemitische aanval.

Het 25-jarige slachtoffer liep gisteravond laat in het centrum van de stad over straat toen hem door een groep mannen en vrouwen werd gevraagd om een vuurtje.

Toen een van de mannen een ketting met een davidster om de nek van het slachtoffer zag, begon de groep hem uit te schelden, te schoppen en te slaan. Voorbijgangers grepen in, waarna de daders ervandoor gingen.

De groep van zeven mannen (17 tot 25 jaar oud) en drie vrouwen (15 en 21 jaar) is later opgepakt. Het slachtoffer en zes van de belagers komen uit Syriƫ. De drie andere daders zijn Duits.

Het slachtoffer liep bij de aanval verwondingen op aan zijn hoofd. Hij is daarvoor behandeld in een ziekenhuis.