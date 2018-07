Tientallen krakers trekken in kantoorpand Duivendrecht

Een groep van 30 tot 40 mensen heeft het kantoorpand Entrada 600 in Duivendrecht gekraakt. Volgens de gemeente Ouder-Amstel zit actiegroep We Are Here daarachter.

Maar een woordvoerder van de actiegroep ontkent dat We Are Here verantwoordelijk is voor kraakactie. "Dit komt niet van ons. Wij zijn bezig met het zoeken naar een meer permanente oplossing voor onze situatie. Dit gaat om een individuele actie," zegt hij tegen AT5 en NH Nieuws.

We Are Here is een groep van overwegend Afrikaanse uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij trekken al vijf jaar lang door Amsterdam, waarbij ze aldoor nieuwe panden kraken. De laatste actie van hen was in Amstelveen.

Begin volgende week is er overleg met politie en het Openbaar Ministerie over de situatie. Het pand is eigendom van Entrada-Duivendrecht Properties BV, dat hier zelf kantoor houdt.