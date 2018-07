Dodental door overstromingen in Japan loopt op

Het dodental door overstromingen na zware regenval in Japan is opgelopen tot zeker 64. Ook worden nog tientallen mensen vermist. Sinds donderdag stortregent het in het zuidwesten van Japan. Vandaag wordt er opnieuw regen voorspeld.

Volgens de Japanse meteorologische dienst breekt de regenval records. Zo is op het eiland Shikoku in drie uur tijd 26,3 centimeter regen gevallen. Nog nooit eerder viel in Japan in korte tijd zo veel regen. Er wordt gewaarschuwd voor "extreem gevaarlijke situaties".

Race tegen de klok

Honderden huizen zijn door de overstromingen verwoest. Sommige bewoners vluchten het dak van hun huis op en proberen de aandacht te trekken van de reddingshelikopters die overvliegen. Premier Abe zegt dat de tienduizenden reddingswerkers hun uiterste best doen, maar dat het een race tegen de klok is.

De schade in West-Japan is enorm. Tientallen rivieren zijn buiten hun oevers getreden, wegen en spoorwegverbindingen zijn weggevaagd, ten minste een dam is gebroken en een groot deel van stad Kurashiki, bij Hiroshima, staat onder water.

Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geƫvacueerd. Nog eens meer dan 3 miljoen mensen hebben het advies gekregen om ook een veilig heenkomen te zoeken. In verschillende plaatsen wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen, stijgend waterpeil in de rivieren en harde wind.

Op beelden uit Japan zie je kolkende rivieren maar ook Japanners die met paraplu boven hun hoofd waden door het water: