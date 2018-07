Mexicaanse president wil over drie jaar geen brandstof meer importeren

De nieuwe Mexicaanse president López Obrador wil over drie jaar geen brandstof meer importeren uit het buitenland. Om dat te bewerkstelligen wil hij de Mexicaanse oliesector drastisch aanpakken en de raffinage verbeteren. Dat zei hij volgens persbureau Reuters tegen verslaggevers voorafgaand aan besprekingen met leden van zijn kabinet.

Het land heeft dit jaar tot nu toe gemiddeld zo'n 600.000 vaten benzine en ongeveer 230.000 vaten diesel per dag geïmporteerd. Het meeste koopt Mexico in de VS. Om daar een eind aan te maken wil López Obrador dat Mexico zelf veel meer ruwe olie oppompt en een of twee nieuwe raffinaderijen bouwen om de eigen brandstofproductie te vergroten.

Sinds 2013 is de import fors gestegen. Het aantal vaten benzine met bijna twee derde en de dieselimport is meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers van het staatsoliebedrijf Pemex. Tegelijkertijd wordt niet de volle capaciteit benut van de zes Pemex-raffinaderijen. Vergeleken met 2013 wordt nu nog maar de helft van het aantal vaten benzine geproduceerd, zo'n 220.000 vaten per dag.

Kritisch op liberalisering

López Obrador kondigde tijdens zijn campagne aan dat hij Pemex wil versterken. Hij is kritisch op de liberalisering van de oliewinning in 2013 onder zijn voorganger Peña Nieto. Daardoor verloor Pemex na 70 jaar zijn monopolie en konden buitenlandse bedrijven zoals Shell zelfstandig naar olie gaan boren in Mexico.

Volgens de nieuwe president is het grootste probleem dat zijn land veel te weinig ruwe olie uit de grond haalt en moet dat snel worden opgelost. In 2004 lag de piek op 3,4 miljoen vaten ruwe olie per dag, inmiddels haalt Mexico nog maar 1,9 miljoen vaten ruwe olie dagelijks naar boven.