Belgische juwelier opgepakt voor het doodschieten van overvaller

In Belgiƫ is een juwelier opgepakt voor doodslag, omdat hij vanmiddag na een overval een van de vluchtende overvallers doodschoot.

De juwelier uit Oostakker opende het vuur op de twee overvallers, toen die er met hun buit op een bromfiets vandoor gingen. Hij raakte de man die achterop zat. De bestuurder ging ervandoor toen zijn maat dodelijk getroffen van de brommer viel. Volgens getuigen had de dode een bivakmuts op.

De overvallers hadden ook vuurwapens, maar hebben volgens de politie zelf niet geschoten. De tweede overvaller is nog voortvluchtig. De politie maakte jacht op hem met een helikopter en speurhonden.

Deurne

Enkele klanten waren in de winkel getuige van de overval. Zij hebben slachtofferhulp gekregen. Hoeveel de overvallers buit hebben gemaakt, is niet bekend.

In Nederland schoot een juweliersvrouw in 2014 twee overvallers dood. Zij werd uiteindelijk niet vervolgd, omdat ze volgens het gerechtshof in Den Bosch handelde uit noodweer.