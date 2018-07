Amerikaanse militair gedood bij 'insider attack' in Uruzgan

Een Amerikaanse militair is vandaag gedood door een Afghaanse militair. De insider attack vond plaats in Uruzgan. Twee andere Amerikaanse militairen raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar, zegt een woordvoerder van de NAVO.

De aanvaller van vandaag opereerde alleen, maar de Taliban "waarderen" zijn actie, zegt de terroristische moslimbeweging in een verklaring. Of de dader nog leeft is door geen van de partijen bekendgemaakt.

Het slachtoffer is de derde Amerikaan die dit jaar sneuvelt in Afghanistan, blijkt uit cijfers van iCausualties.org, dat het dodental in Afghanistan bijhoudt aan de hand van defensievoorlichting en nieuwsberichten. In de hele Afghanistan-missie vielen volgens iCasualties sinds 2001 2.197 doden aan Amerikaanse zijde, van wie 499 in piekjaar 2010. De cijfers van Amerikaanse defensie zelf, die alleen het totaalaantal slachtoffers op zijn website heeft staan, wijken licht af.

Beproefde tactiek

Insider attacks zijn aanvallen door leden van de Afghaanse politie- en defensiemacht of mensen met een Afghaans uniform aan. Dit soort aanvallen zijn een beproefde tactiek, maar nemen de laatste jaren in frequentie af. Vorig jaar werden drie Amerikaanse militairen gedood door een Afghaanse soldaat in de provincie Nangahar.

Afghaanse defensieteams hebben meer last van aanvallen van binnenuit. Dit jaar alleen al zijn er volgens het Pentagon 47 Afghaanse soldaten gedood bij zo'n aanval.

Er zijn zo'n 15.000 Amerikaanse soldaten actief in Afghanistan. Vanuit Nederland zitten er 100 militairen via een missie van de NAVO.