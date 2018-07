Albert Heijn in IJsselstein dicht wegens brandende vrachtauto

Op een los- en laadplaats van Albert Heijn in IJsselstein is een vrachtauto met fruit in brand gevlogen. De rookontwikkeling heeft ertoe geleid dat een aantal woningen in de omgeving moest worden ontruimd, bewoners zijn iets verderop opgevangen door de gemeente. De vestiging van Albert Heijn en een politiebureau zijn gesloten.

De brand is inmiddels uitgewoed. "De brand is onder controle, de vlammen zijn er af en de rook is zo goed als weg. Maar dat wil nog niet zeggen dat het brand meester is", aldus woordvoerder Danny Volmer van de Veiligheidsregio op RTV Utrecht.

Niemand raakte gewond. De oorzaak is onbekend.