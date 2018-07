Noord-Korea tegen 'eenzijdige' ontmanteling kernwapens, na vervolggesprek met VS

Noord-Korea voelt niets voor "eenzijdige denuclearisatie". Het wil zijn kernwapens alleen opgeven als de Verenigde Staten hetzelfde doen, heeft het communistische land laten weten in een verklaring.

Hiermee lijken de vervolggesprekken op de nucleaire top, waarvoor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Pyeongyang was, te zijn uitgelopen op een fiasco.

"Betreurenswaardig en zeer verontrustend" zijn dan ook de kwalificaties die het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de staatsmedia geven over de gesprekken.

Pompeo zei dat hij "productieve" gesprekken heeft gevoerd, al erkende hij dat "op bepaalde punten meer werk te doen" is. Volgens hem zijn er werkgroepen gevormd om te zorgen voor denuclearisatie.

Vrijblijvende top

Pompeo was in Pyongyang om gevolg te geven aan de nucleaire top, die Donald Trump en Kim Jong-un vorige maand hadden in Singapore. De twee leiders spraken daar de intentie voor vrede uit. Kim deed ook vage beloftes over "denuclearisatie". Het land zegde toe te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens en te beginnen met de ontmanteling van een van de testlocaties voor nucleaire wapens.

Maar Noord-Korea zegt nu via de staatsmedia alleen te zullen stoppen met kernwapens als dat gelijk opgaat met de VS. Volgens Noord-Korea heeft Pompeo gevraagd om "eenzijdige, verifieerbare, complete, onomkeerbare" denuclearisatie. Maar die eisen "remmen onze bereidheid tot ontmanteling af".

Uit eerdere informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten zou blijken dat Noord-Korea helemaal niet ontwapent, maar juist opnieuw werkt aan uraniumverrijking, wat gebruikt wordt bij de productie van kernwapens.