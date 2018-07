Verwarming blijft aan: volgens bewoonster werd het 51,5 graden in de seniorenflat

De temperatuur kan schommelen, maar koud wordt het nooit in de serviceflat Prinsenwiek in Rotterdam. Telkens als de temperatuur in de nacht onder de 18,9 graden dreigt te zakken, schakelt de blokverwarming in de hele flat aan. Met als gevolg dat de temperatuur overdag tot ongekende hoogte stijgt.

Gisteren was het 51,5 graden in de berging, zegt bewoonster Hennie de Vogel bij RTV Rijnmond. "We zijn net terug van een weekje Gran Canaria. Daar was het beter uit te houden dan hier in onze eigen woning."