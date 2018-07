Luchtballon landt op Duitse snelweg

Op een snelweg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is vanochtend een heteluchtballon geland. Bij het incident raakte niemand gewond.

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur Jan van Arendonk kwam in de file terecht die was ontstaan na de noodlanding. "Er zat een flauwe bocht in de weg en toen was daar ineens die ballon."

Van Arendonk maakte meteen een foto.