Dodelijke aanval terroristen op Somalisch ministerie

In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker negen doden gevallen bij een terroristische aanval op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanval begon met het opblazen van een met explosieven gevulde auto bij de toegang tot het departement. Korte tijd later volgde een tweede zware ontploffing. Gewapende terroristen stormden het gebouw binnen, waarna er schoten werden gehoord.

De politie houdt er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Zaterdag is een werkdag in Somalië, dus in het ministerie waren ambtenaren aan het werk toen het vuurgevecht uitbrak. Veiligheidsdiensten zijn het pand binnengegaan om een eind aan de aanval te maken.

De jihadistische organisatie al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De extremisten kiezen geregeld prominente doelwitten in de hoofdstad. Ze richten zich tegen de instabiele regering die met behulp van een internationale vredesmacht probeert de orde te handhaven. Al-Shabaab stelt zich ten doel een fundamentalistische islamitische staat te maken van Somalië.