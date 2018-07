Aruba legt voor het eerst tbs met dwangverpleging op

Gabriel M. is op Aruba tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor de mishandeling van en de moord op zijn stiefkinderen Rishandro en Roshandrick. Voor het eerst wordt die straf op Aruba toegekend. Het eiland heeft geen tbs-kliniek.

De stiefvader mishandelde ook de moeder van de twee broertjes. Zij hield zich stil en meldde de mishandeling van haar kinderen niet. Zij moet, als het aan het OM ligt, vier jaar de cel in. Maar haar zaak is aangehouden omdat er nog aanvullend psychiatrisch en psychologisch onderzoek nodig is.

Eind november vorig jaar overleed de 5-jarige Rishandro na stelselmatig zwaar te zijn mishandeld. Zijn moeder en stiefvader werden gearresteerd. Na de dood van Rishandro bleek dat zijn 3-jarige broertje Roshandrick al maanden werd vermist. De stiefvader bekende een paar dagen na zijn arrestatie de peuter te hebben omgebracht en begraven.

Geen opvang

Aruba heeft nog even de tijd om het uitvoeren van de tbs met dwangverpleging te organiseren. Pas als M. twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan de gedwongen behandeling beginnen.

De verschillende ministers van Justitie van de landen in het koninkrijk willen graag één tbs-kliniek voor alle eilanden, vooral vanwege de kosten. De detentiemogelijkheden van psychiatrische gevangenen is op Aruba en Curaçao beperkt. Sint-Maarten heeft helemaal geen opvang. Vermoedelijk zal Aruba Nederland vragen om M. in een tbs-kliniek op te nemen.

Wijdverbreid

Het verhaal van de twee mishandelde en vermoorde broertjes staat niet op zichzelf. Kindermishandeling is wijdverbreid op het eiland. Naar schatting een op de vijftien kinderen op Aruba heeft te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing.

Het is een schatting, want een meldcode voor kindermishandeling ontbreekt op het eiland. Die moet er wel komen, zei premier Evelyn Wever-Croes, kort na de ontdekking van de dood van de twee broertjes. Maar er is nog geen wetsvoorstel ingediend om dat mogelijk te maken.

Nederland heeft ook baat bij een tbs-kliniek op een van de eilanden. Den Haag is verantwoordelijk voor de uitvoering van straffen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden zijn speciale gemeenten van Nederland en vallen onder direct Haags gezag.

Bovendien werd Nederland in 2016 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt omdat veroordeelden met een psychische stoornis in de Caribische delen van het koninkrijk geen enkel uitzicht op vrijlating hebben, vanwege het ontbreken van behandelmogelijkheden.