Bommelding sc Heerenveen was uit de hand gelopen grap van tieners

"De valse bommelding werd telefonisch gedaan. Na uitgebreid telecom-onderzoek hebben we kunnen achterhalen wie gebeld had. Toen was het niet moeilijk meer om de jongens op te pakken", aldus politiewoordvoerder Van der Meer. "Het lijkt erop dat het om een uit de hand gelopen grap gaat."

De politiewoordvoerder denkt dat sc Heerenveen een willekeurig doelwit was. "Maar de impact was groot: het stadion en een school die moesten worden ontruimd en doorzocht. Een priv├ękliniek waar de operaties moesten worden afgelast. Bedrijven die dicht moesten. En dat urenlang."

De drie jongens zijn naar het politiebureau overgebracht en daar verhoord. Vervolgens zijn ze weer naar huis gestuurd. "Het is nu aan justitie om te bepalen wat er moet gebeuren", zegt Van der Meer.