Bewoners blokkeren megastal door aankoop boerenerf Wichmond

Met de aankoop van een boerenerf en een flink stuk landbouwgrond hebben tien omwonenden de vestiging van een megastal in Wichmond voorkomen. Op de plek wordt nu ruimte geboden aan de ontwikkeling van natuur. Ook komt er een klein aantal woningen.

De aankoop van het boerenerf betekent het sluitstuk van een strijd die bijna vier jaar geleden begon. Zakenman Kees Koolen uit Vorden kwam toen met zijn plan voor een een aantal megastallen voor 388 runderen, met de mogelijkheid voor verdere groei. Aanvankelijk leek hij daarvoor toestemming te krijgen van de gemeente, maar er ontstond verzet onder omwonenden.

Boomgaarden en bolle akkers

Ook Natuurmonumenten kantte zich fel tegen het project en begon een petitie. Die werd ruim 7000 keer ondertekend. "De bijbehorende landbouwgrond grenst aan Landgoed Hackfort van Natuurmonumenten. Het ligt in een cultuurlandschap met authentieke boerderijen met hooibergen, boomgaarden en bolle akkers. Natuurmonumenten vindt dat de beoogde megastal hier niet past", aldus Luc Berris van Natuurmonumenten.

''Het is uniek dat het initiatief van een actiegroep uitmondt in een overeenkomst die het landschap veilig stelt. Het is geweldig dat de buren dit voor elkaar hebben gekregen."

"We hebben jaren gestreden om de komst van de stal te voorkomen", aldus Jacques Wintermans, een van die bewoners, bij Omroep Gelderland. "We zijn bij de gemeenteraad geweest, hebben politieke partijen gesproken, hebben bij de rechter in Arnhem gezeten en we zijn zelfs bij de Raad van State geweest. De afspraak bij de notaris zet nu definitief een streep dor de komst van de koeienstal."

Boerderij te koop

Het grootste deel van de grond rond het boerenerf is direct doorverkocht aan de provincie Gelderland. Die gaat onderzoeken of er ruimte is voor een aantal woningen en natuurontwikkeling. Natuurmonumenten heeft een bosperceel gekocht.

Wat overblijft voor de buurt is de boerderij zelf. "Deze moeten we nu verkopen", zegt Paul Valk namens de buurt. De makelaar is aanwezig om het bord Te Koop direct te plaatsen. "Laat ze maar komen", zegt Valk als het bord staat.