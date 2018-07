Producer en programmamaker Joop de Roo overleden

De producer en programmamaker Joop de Roo is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn familie, die het overlijden bekend maakte, zegt in een verklaring dat zijn leven in het teken van muziek heeft gestaan en dat hij veel voor de muziek heeft betekend.

In de jaren zestig was De Roo hoofd Lichte Muziek van de VARA en daarna van de AVRO. Op zowel radio als tv produceerde hij veel muziekprogramma's, waarbij hij grootheden uit de jazz zoals Stan Getz, Dizzy Gillespie, Bill Evans en Nancy Wilson naar Nederland haalde. Hij zat in de jury van het Jazzfestival van Montreux en hij werkte mee aan het jaarlijkse internationale tv-evenement De Gouden Roos.

De Roo stond aan de basis van Radio Tour de France, waarin vanaf het begin in de jaren zeventig muziek en jingles een belangrijke rol speelden.

Hij trouwde in 1969 met zangeres Greetje Kauffeld, wiens platen hij produceerde. De Roo was verder de producer en adviseur van veel artiesten.