Waarom pinnen in het buitenland duurder is (en hoe het goedkoper kan)

Er zijn in totaal drie soorten kosten waar je tegenaan kunt lopen als je in het buitenland bent. Als je op vakantie gaat naar een land zonder euro dan heb je altijd een kostenpost waar je nooit onderuit komt.

Koersopslag

Stel je gaat naar Groot-Brittannië dan zullen jouw euro's moeten worden omgerekend in Britse ponden en daar brengen banken kosten voor in rekening; de koersopslag. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage.

Voor je eigen bank is de koersopslag een soort veiligheidsmarge. Als je in het buitenland vreemd geld pint, krijg je het geld direct in handen. Maar het duurt een dag of twee totdat het geld daadwerkelijk van jouw bankrekening naar de buitenlandse bank is gestuurd. Binnen 48 uur kan de wisselkoers zijn veranderd en om dat in te dekken rekenen banken een koersopslag.

Het kost zoveel tijd omdat banken alle transacties opsparen en één keer in de 24 uur de bedragen opvragen bij de andere banken.

Maar het werkt altijd in voordeel van de bank. Als de munt van het land waar je op vakantie bent in waarde daalt, moet je dit bedrag aan je bank betalen. Bovendien verschilt het per bank hoeveel er in rekening wordt gebracht. "Het is uiteindelijk een commerciële keuze hoe de banken deze kosten in rekening brengen", zegt een woordvoerder van ABN Amro.