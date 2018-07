Lichaam gevonden in park Oldenzaal, muziekfestival gaat door

In een park in Oldenzaal is gisteravond laat een lichaam gevonden. Vermoedelijk gaat het om een 20-jarige man die voor het laatst werd gezien bij het meer bij het park. Hulpdiensten waren al de hele dag massaal naar hem aan het zoeken.

In recreatiepark Het Hulsbeek, waar het lichaam werd gevonden, is zaterdag het muziekfestival Fields of Joy, waar onder anderen Racoon, Bløf, Rowwen Hèze en Waylon optreden.

De organisatie zegt tegen RTV Oost dat het festival doorgaat en dat wordt uitgezocht of een moment van stilte kan worden ingelast. "We geven het zeker een plek", zegt organisator Manfred Geisink, die spreekt over een dubbel gevoel.

Overigens wordt het festival aan de andere kant van het park gehouden dan waar het lichaam gevonden werd. De hulpdiensten zochten onder meer met een sonarboot en een drone. Daarbij werd het hele park ontruimd en moesten tientallen mensen die aan het zonnen waren het park verlaten.