'Twitter sluit miljoenen accounts in hoop bots te weren'

Het sociale netwerk Twitter is bezig om de bezem te halen door zijn ledenbestand, schrijft de Washington Post. De laatste maanden heeft Twitter tientallen miljoenen spam-accounts geblokkeerd. Dat zijn accounts van zogenoemde bots, computers, die veel mensen volgen en alleen maar spam versturen.

Twitter is onder vuur komen te liggen vanwege de vele nepaccounts op het netwerk. Zo misbruikten mensen uit Rusland Twitter om via bots desinformatie te verspreiden over de presidentsverkiezingen in de VS.

Het bedrijf probeert met nieuwe manieren steeds beter te herkennen of een echt persoon achter een account zit. Daarbij wordt onder meer gelet op het aantal accounts per IP-adres, hoe vaak ze worden geblokkeerd door andere leden en hoeveel tweets ze in korte tijd plaatsen.

Volgens de Washington Post worden op sommige dagen meer dan een miljoen accounts per dag geblokkeerd. Sinds mei zijn meer dan 70 miljoen gebruikers geweerd.

Naar schatting is zo'n vijf procent van het gebruikersaantal van Twitter niet echt. In totaal zijn er nu meer dan 300 miljoen actieve twitteraars, mensen die regelmatig wat plaatsen.