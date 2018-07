Twee arrestaties na verminking Belgische moslima

In Belgiƫ zijn twee mannen gearresteerd voor racistisch geweld en verminking van een 19-jarige moslima. De verdachten hebben meteen verklaard niet schuldig te zijn.

De vrouw werd maandagavond in een steegje in het Waalse Anderlues, terwijl ze op zoek was naar een hond, door twee personen tegengehouden die maskers van de Belgische nationale voetbalploeg droegen.

Ze gooiden de vrouw tegen de grond, beledigden haar met racistische uitspraken en trokken haar hoofddoek af en bovenkleding uit. Vervolgens verminkten ze haar armen, borst en buik met een scherp voorwerk.

Volgens de Belgische krant De Standaard zegt het OM dat het huidige spoor "niet noodzakelijk het juiste is" en sluit daarnaast niet uit dat er meer verdachten zijn. Het onderzoek gaat door.