15-jarige jongen in Amsterdam aangehouden voor aanzetten tot terrorisme

Een Amsterdamse jongen van 15 jaar is gearresteerd, omdat hij via sociale media zou hebben aangezet tot het plegen van terreur. Daarnaast is een 27-jarige man uit Amsterdam opgepakt op grond van dezelfde verdenking.

De twee zitten sinds dinsdag vast en het OM maakte vandaag bekend dat ze langer in bewaring blijven. De jongen van 15 jaar heeft al ruim een jaar de bijzondere aandacht van de politie. Begin vorig jaar tipte de AIVD de politie over de jongen.

Toen werd er geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Hij kwam opnieuw op de radar toen hij volgens het OM in september vorig jaar samen met een andere man, die al eens een poging had gedaan om af te reizen naar Syriƫ, "afwijkend gedrag" vertoonde op Amsterdam Centraal.

Er werd een nieuw onderzoek gestart, waaruit bleek dat de 15-jarige jongen een kanaal op een sociaal medium beheerde waarop terreurgroep IS werd verheerlijkt en met geschriften, afbeeldingen en video's werd aangezet tot terrorisme. Zo kwam ook de 27-jarige man in beeld. Hij beheerde een ander, soortgelijk kanaal.