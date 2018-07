Drie youtubers overleden door val van waterval in Canada

Op sociale media wordt geschokt gereageerd op de dood van drie youtubers in Canada. De drie vloggers, Ryker Gamble, Alexey Lyakh en Megan Scraper, kwamen dinsdag in het westen van Canada om het leven toen ze van een waterval vielen.

Onder berichten op YouTube, Instagram en Facebook van de groep High On Life, waar het trio reisvideo's voor maakte, regent het condoleances.

De youtubers waren bekend van hun avontuurlijke reisvideo's, waarvoor ze landen over de hele wereld aandeden en geregeld van rotsen afsprongen of van grote hoogte in het water doken. Het Instagramaccount van High On Life heeft ruim een miljoen volgers. Op YouTube volgen 500.000 mensen de reisyoutubers.

Trapsgewijze waterval

Het trio zwom dinsdag in een hooggelegen gedeelte van de trapsgewijze waterval Shannon Falls. Een van hen, Scraper volgens de Vancouver Sun, gleed uit en kwam in het kolkende water terecht. Lyakh en Gamble probeerden haar te redden, waarna ze alle drie dertig meter naar beneden stortten in een lager deel van de waterval.

Vandaag startten vrienden van de youtubers een crowdfundactie waarmee 100.000 dollar voor de familie van de slachtoffers moet worden opgehaald. Binnen een dag werden duizenden dollars gedoneerd.