School Boxtel ontslaat leraar om seksuele relatie met 15-jarige leerlinge

Een middelbare school in Boxtel heeft een 28-jarige economieleraar ontslagen vanwege een seksuele relatie met een 15-jarige scholiere. De leraar zou vorige week op de vmbo-afdeling van het Baanderherencollege belaagd zijn door de woedende vader van het meisje. Het stel zou al sinds april een relatie hebben.

De school heeft ouders van scholieren per brief laten weten dat er "maatregelen zijn genomen" en dat de betrokken docent na de zomervakantie niet meer terugkeert, volgens Omroep Brabant.

De advocaat van de vader zegt tegen het Brabants Dagblad dat de relatie aan het licht kwam toen de ouders van de tiener erachter kwamen dat hun dochter samen met de economieleraar in Tilburg was. Toen de vader van de scholiere later verhaal ging halen op de school liep het uit de hand.