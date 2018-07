Oekraïens gezin uit Culemborg wordt het land uit gezet

Een Oekraïens gezin uit Culemborg moet van de rechter het land verlaten. Dat betekent dat de familie morgen al op het vliegtuig naar Oekraïne wordt gezet. Om te voorkomen dat de vijf gezinsleden zouden onderduiken, werden ze gisteren ondergebracht in het detentiecentrum van Zeist.

De ouders kwamen zeventien jaar geleden naar Nederland en kregen hier drie kinderen. Het gezin had een laatste aanvraag ingediend voor een definitieve verblijfsvergunning. Ze wilden een beslissing over een bezwaarprocedure hier afwachten, maar daar gaat de rechter niet in mee.

Het gezin is al vaker naar de rechter gestapt om te mogen blijven, maar werd steeds in het ongelijk gesteld. Volgens Omroep Gelderland maakte de burgemeester van Culemborg zich sterk voor een verblijfsvergunning. De drie kinderen Maksim (14), Denis (10) en Arina (5) gaan hier naar school, zijn nog nooit in Oekraïne geweest en spreken de taal niet. Op de Culemborgse scholen van de kinderen werd actiegevoerd, maar dat heeft niet geholpen.

Eerder vandaag werd bekend dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid geen gebruik wil maken van zijn discretionaire bevoegdheid om een uitzondering voor het gezin te maken.