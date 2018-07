Half jaar cel voor jeugdleider (22) die naakte jongens stiekem filmde

Een jeugdleider van een voetbalclub uit het Brabantse Schaijk moet een half jaar de gevangenis in voor het filmen en fotograferen van naakte jongens in de kleedkamer. De beelden van de 11- en 12-jarige jongens, die van niets wisten, deelde de jeugdleider via internet.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de 22-jarige man tot een celstraf van twee jaar, maar het grootste gedeelte van de straf is voorwaardelijk. De man maakte met zijn mobiele telefoon stiekem beelden van zeven kinderen. Hij bewaarde al het beeldmateriaal in mapjes, ingedeeld op leeftijd. Volgens de rechter wijst dat op bewust handelen.

Pedofiele stoornis

De man deelde vaker kinderporno, bleek tijdens de zitting twee weken geleden. Op zijn laptop werden 930 foto's en 253 videobestanden gevonden. Bijna vijfhonderd afbeeldingen en video's waren gedeeld.

Toch bleef de jeugdleider volhouden dat hij "geen gevoelens heeft voor minderjarigen", schrijft Omroep Brabant. Hij is het dan ook niet eens met de conclusie van een psycholoog dat hij een pedofiele stoornis zou hebben. "Op basis van één persoon die dit van mij vindt, vind ik niet dat dit stempel meteen op me mag worden gedrukt", zei de man in de rechtszaal.

In de uitspraak benadrukte de rechter dat de man een zeer geliefde voetbaltrainer was. "Dat vertrouwen heeft hij beschaamd en dat rekent de rechtbank hem zwaar aan." De man mag niet meer met minderjarigen werken en ook niet meer op het terrein van de voetbalclub komen.