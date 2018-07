Fiscus mag bsn-nummer zzp'ers niet meer openbaar maken

De Belastingdienst mag niet langer het bsn-nummer verwerken in het btw-identificatienummer van zzp'ers. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na een onderzoek vastgesteld dat het in strijd is met de wet, en wil dat de fiscus er per 1 januari mee stopt. Als dat niet gebeurt, dan kan de Belastingdienst een dwangsom krijgen opgelegd.

Zelfstandigen, veelal zzp'ers, moeten hun btw-identificatienummer vermelden op hun facturen en op hun website. Het nummer is toegekend door de Belastingdienst, die het heeft opgebouwd uit het burgerservicenummer (bsn), voorafgegaan door "NL" en de toevoeging "B", plus een volgnummer.

Identiteitsfraude

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat het bsn vertrouwelijk is en alleen is bedoeld voor communicatie tussen overheid en burger.

Door het nummer bij zzp'ers openbaar te maken, zadelt de Belastingdienst hen op met het risico van identiteitsfraude. In combinatie met andere persoonsgegevens, zoals woonplaats, geboortedatum en bankrekeningnummer, kunnen fraudeurs op naam van de zzp'er bijvoorbeeld bestellingen doen, een auto huren of goederen te koop aanbieden op internet, zonder die na betaling te leveren.

Ingewikkeld

Staatssecretaris Snel van Financiën zegt in een reactie dat hij de vaststelling van de AP terecht vindt en dat hij de gang van zaken graag wil verbeteren. Maar hij voegt eraan toe dat het bsn-nummer echt in de "haarvaten van het fiscaal systeem zit, dus dat dit niet iets is wat één, twee, drie is opgelost". Hoe lang dat gaat duren, weet de staatssecretaris niet.

De Belastingdienst kan niet zeggen of 1 januari haalbaar is. Snel zal na de zomer de Tweede Kamer informeren hoe de fiscus het probleem aan gaat pakken.

Misbruik

De AP zegt te begrijpen dat het tijd gaat kosten. "Maar de Belastingdienst moet wel met een heel overtuigend verhaal komen willen wij ze tot na 1 januari te tijd geven".



Hoe groot het risico van identiteitsfraude is, heeft de AP niet onderzocht, alleen of het gebruik van het bsn-nummer mag volgens de wet, zoals de Belastingdienst tot nu toe beweerde. Duidelijk is echter dat veel zzp'ers moeite hebben met de handelwijze van de Belastingdienst. Hun vakbond FNV Zelfstandigen heeft er meermalen over aan de bel getrokken. Volgens de bond komt misbruik regelmatig voor.