Pakistaanse oud-premier Sharif veroordeeld voor corruptie

De Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens corruptie. Hij krijgt de straf van het anti-corruptiehof in Islamabad vanwege de aankoop van luxe appartementen in Londen.

Sharif was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij verblijft op dit moment in Londen bij zijn ernstig zieke vrouw.

Zijn dochter Maryam, die wordt gezien als zijn politieke erfgenaam, kreeg zeven jaar opgelegd. Ook zij verblijft in Londen. Sharif noemt de rechtszaak een politiek proces en een heksenjacht. Eind deze maand zijn er verkiezingen in Pakistan.

Sharif was drie keer premier van Pakistan. Zijn laatste termijn liep van 2013 tot 2017. Toen trad hij af nadat bekend was geworden dat hij salaris kreeg via een bedrijf van zijn zoon.