Familie Anne Frank niet geweigerd door VS, procedure nooit afgerond

De aanvragen van de familie van Anne Frank om naar de Verenigde Staten te emigreren zijn nooit afgerond. De aanname dat de VS de familie heeft geweigerd, waar de afgelopen jaren vanuit werd gegaan, blijkt dus niet te kloppen. Dat zeggen onderzoekers van de Anne Frank Stichting en het United States Holocaust Memorial Museum.

De onderzoekers gingen na welke papieren er destijds nodig waren om een visum voor de VS te krijgen. Ook werd bestudeerd welke rol het Amerikaanse consulaat in Rotterdam en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken speelden bij de procedure. Uiteindelijk haalden de ontwikkelingen de visumaanvraag van de familie Frank telkens in.

Wachtlijst

Volgens de onderzoekers diende Otto Frank twee verzoeken in tot emigratie. Zijn eerste verzoek stuurde hij in 1938 naar het Amerikaanse consulaat in Rotterdam. Vanwege de groeiende wachtlijst voor emigratie naar de VS zou het nog jaren duren voordat zijn aanvraag kon worden behandeld. Op 14 mei 1940 raakte het consulaat zwaar beschadigd bij het bombardement op Rotterdam. Alle papieren en ook de wachtlijst gingen daarbij verloren. Alle aanvragen van voor 10 mei 1940 moesten opnieuw worden ingediend.

Frank deed daarop opnieuw een verzoek, maar ook deze poging mislukte. In 1941 sloot de VS alle Duitse consulaten, waar Duitsland op reageerde door alle Amerikaanse consulaten in Duitsland en bezet gebied te sluiten.

De onderzoekers ontdekten daarnaast dat Otto Frank nooit een verklaring van goed gedrag heeft aangevraagd, een van de vereiste documenten voor een visumaanvraag. Ze concluderen mede daardoor dat de visumaanvraag van de familie Frank nooit is afgerond, en dat de VS het verzoek dus nooit kan hebben geweigerd.

Longkanker

De familie Frank dook uiteindelijk in 1942 onder in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar Anne haar dagboek schreef. In 1944 werd het gezin verraden en op transport gezet. Otto's vrouw Edith stierf in Auschwitz, zijn dochters Anne en Margot kwamen om in Bergen-Belsen.

Otto werd door de Russen bevrijd en keerde na de bevrijding terug naar Nederland, waar hij in 1980 overleed aan longkanker.