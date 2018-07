De plotse executie van Shoko Asahara, Japans moorddadige goeroe

Zijn naam was dan al jaren niet meer in het nieuws geweest, maar er was een tijd dat die Japan angst inboezemde. In Tokio is de 63-jarige Shoko Asahara opgehangen, samen met zes van zijn volgelingen. De bizarre sekteleider had de dood van 27 mensen op zijn geweten en was ook verantwoordelijk voor vele duizenden gewonden.

Zijn sekte is vooral berucht door de sarin-aanval op de Japanse metro in 1995, maar de Hoogste Waarheid (Aum Shinrikyo) voerde meer dodelijke aanvallen uit op tegenstanders. Allemaal in de overtuiging dat het Einde der Tijden een handje geholpen moest worden.

