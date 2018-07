Cambodja stelt nepnieuws strafbaar, land 'daalt af in dictatuur'

Drie weken voordat de Cambodjanen naar de stembus gaan, heeft de autoritaire regering de verspreiding van nepnieuws strafbaar gesteld, schrijft deKhmer Times. Critici zien in de maatregel een dekmantel voor de verdere inperking van de vrije pers en oppositie, ingezet door premier Hun Sen, die het land al 33 jaar leidt en steeds meer dictatoriale trekken krijgt.

Verspreiders van nepnieuws, via sociale media of websites, kunnen een boete krijgen van omgerekend 1000 dollar of een gevangenisstraf, die kan oplopen tot twee jaar cel. Nieuwsverspreiders moeten zich aanmelden bij het ministerie van Informatie. Wie dat niet doet, zal grondig worden onderzocht, zegt Phos Sovann, een hooggeplaatste beambte van het ministerie tegen de Khmer Times.

"Alle media moeten de principes van de Nationale Kiescommissie respecteren", zegt Sovann. "We willen behoorlijk nieuws voor onze mensen. Nepnieuws is niet goed voor een echte democratie."

Beteugeling pers en oppositie

Maar van die 'echte democratie' is nauwelijks nog sprake, vinden zowel de Verenigde Naties als mensenrechtenorganisaties Amnesty en Human Rights Watch. In hun jaarverslagen over Cambodja hekelen Amnesty en HRW de beteugeling van de vrije pers en politieke oppositie door de regering, die "dramatisch" is verscherpt in de aanloop naar de verkiezingen.

Verschillende oppositieleiders zitten vast of zijn het land ontvlucht om aan celstraf te ontkomen. Een van hen, Sam Rainsy, werd veroordeeld voor laster en het aanzetten tot het plegen van een misdrijf. Dat was wegens opmerkingen van hem op sociale media. Hij had een van de moorden op een politieke dissident bestempeld als "terrorisme met overheidsfinanciering".

Druk op de knop

Door de invoer van de nepnieuws-maatregel wordt het alleen maar makkelijker om onwelgevallige geluiden te smoren. "Met één druk op de knop kunnen autoriteiten individuen voortaan de mond snoeren", schrijven 117 kritische organisaties in een gezamenlijke persverklaring.

De vrije pers staat de afgelopen jaren onder toenemende druk in Cambodja. Het ene na het andere mediabedrijf sneuvelt. Vorig jaar zijn dertig radiostations gesloten door de regering, omdat zij hun contracten met de overheid zouden hebben geschonden.

Twee maanden geleden werd The Phnom Pehn Post verkocht aan een Maleisische investeerder, die aan het hoofd staat van een pr-bedrijf dat voor premier Hun Sen werkte. The Phnom Pehn Post werd gezien als het laatste bastion van de vrije pers in Cambodja. De verkoop viel samen met een belastingaanslag van 3,2 miljoen dollar.

Hetzelfde overkwam de Cambodia Daily een jaar eerder. De krant werd opgeheven na een belastingaanslag van 6,3 miljoen dollar. De kop op de laatste voorpagina van de krant, die bekendstond om zijn vele primeurs, sprak boekdelen: "Afdaling in regelrechte dictatuur", stond er.