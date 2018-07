Veroordeelde Spaanse rapper meldt zich bij Belgische justitie

De in Spanje voor majesteitsschennis veroordeelde rapper Valtònyc heeft zich gisteren gemeld bij de Belgische justitie in Gent. Spanje heeft een uitleveringsverzoek ingediend bij België. Valtònyc mag het besluit daarover in vrijheid afwachten, op voorwaarde dat hij in België blijft.

José Miquel Arenas Beltrán, zoals de 24-jarige rapper echt heet, is de eerste kunstenaar sinds de val van dictator Franco in 1975 die is veroordeeld voor majesteitsschennis. Eind mei had hij moeten beginnen aan een gevangenisstraf van 3,5 jaar vanwege het beledigen van de Spaanse kroon en het verheerlijken van terrorisme.

ETA

In zijn muziek noemt Valtònyc de militante Baskische beweging ETA "een hoopvolle boodschap". Ook zegt hij dat "de koning een afspraak heeft op het dorpsplein, met een strop om zijn nek".

Valtònyc vluchtte na zijn veroordeling. Hij schreef op Twitter dat "ongehoorzaamheid een verplichting is jegens deze fascistische staat".

Even was niet duidelijk waar hij verbleef, tot hij eind juni een onscherp gemaakte foto twitterde waarop de Korenlei in Gent werd herkend. De Belgische justitie bevestigde daarop dat Spanje een uitleveringsverzoek had ingediend, maar gaf verder geen details.

Puigdemont

Op een persconferentie, opgetekend door de krant El Mundo, zei Valtònyc gisteren dat hij geïnspireerd is door de Catalaanse separatistenleider Puigdemont. Die vluchtte naar België na de organisatie van een illegaal onafhankelijkheidsreferendum en wacht nu in Duitsland een uitleveringsverzoek af. Puigdemont sprak eerder zijn medeleven uit voor Valtònyc' situatie.

De rapper zei gisteren dat hij geen spijt heeft van zijn teksten. Ook zegt hij niet bang te zijn voor uitlevering. "Ik loop geen gevaar. Ik heb niets verkeerd gedaan. Hier (in België red.) zingen ze tegen de koning en gebeurt er niets. Spanje is wat dat betreft een uitzondering. Wat daar gebeurt is niet normaal."