Blunder met Vrijheidsbeeld kost Amerikaanse post miljoenen

De Amerikaanse post moet een schadevergoeding van 3 miljoen euro betalen omdat het verkeerde Vrijheidsbeeld gebruikt werd op een postzegel. In plaats van het beroemde beeld in de haven van New York werd een foto van haar kleinere zusje in Las Vegas gebruikt. En daar rust copyright op, oordeelt een rechter.

De US Postal Service bracht in 2010 een postzegel op de markt met de beeltenis van 'Lady Liberty'. Daarvoor was een afbeelding gebruikt uit een fotoarchief, maar de ontwerper had niet door dat het een plaatje was van het beeld dat sinds 1996 voor hotel-casino New York, New York in Las Vegas stond. Dat beeld is met 45 meter de helft kleiner dan het origineel.

Tegen de tijd dat de fout ontdekt werd, waren er al drie miljard postzegels gedrukt.