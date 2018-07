China doet beroep op andere landen: kom in verzet tegen de VS

De Chinese staatsmedia hebben uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die op het punt staat om importheffingen in te voeren voor China. Het staatspersbureau zegt dat de mensen in het Witte Huis zich gedragen als hooligans, terwijl de twee grootste economie├źn van de wereld aan het begin staan van een handelsoorlog.

Ook de China Daily, een staatskrant, schrijft in een commentaar uitgebreid over president Trump. "Zijn weerbarstigheid kan grote schade toebrengen aan de wereldeconomie in de komende decennia, tenzij landen zich er samen tegen verzetten."

Trump heeft aangekondigd dat vandaag een importheffing van 34 miljoen dollar ingevoerd wordt. Daardoor dreigen voor een half miljard dollar aan Chinese goederen te worden getroffen. De Chinese minister van Handel noemt de heffingen kortzichtig en roept Europese landen op om met China samen te werken om de vrijhandel wereldwijd te beschermen.

Rem op de groei

De Chinese overheid heeft al aangekondigd zelf meteen soortelijke heffingen voor Amerikaanse producten in te voeren als Trump zijn heffingen doorzet.

Een adviseur van de centrale bank van China schat dat de Amerikaanse importtarieven de Chinese economische groei met 0,2 procentpunt zal remmen. Adviseur Ma Jun verwacht dat het effect verder beperkt zal blijven.

Volgens hem overweegt China om de hardst getroffen sectoren te hulp te schieten.